 قومي المرأة بدمياط يواصل تدريب السيدات في برنامج التثقيف المالي - بوابة الشروق
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قومي المرأة بدمياط يواصل تدريب السيدات في برنامج التثقيف المالي

حلمي  ياسين
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 12:08 ص

نظم  فرع  المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، دورة تدريبية ضمن  برنامج تدريب التثقيف المالي للسيدات، في قرية كفر الغاب، التابعة لمركز كفر سعد، والتي استهدفت 35 سيدة.

وأوضحت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الدورة تهدف إلى توعية وتثقيف السيدات في جميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن البرنامج  يشتمل على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس، والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات، منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع، ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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