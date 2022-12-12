إصابة جنود صينيين وهنود في مواجهات على الحدود

اشتبكت القوات الهندية والصينية في منطقة تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية، يوم 9 ديسمبر، مما تسبب في إصابات طفيفة لعدد قليل من الجنود من الجانبين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر.



ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق. كما لم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الهندية والجيش.



ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب الحصول على تعليق.



ودخلت القوات الهندية والصينية في يونيو 2020، في معركة بالأيدي في وادي جالوان في لاداخ ، المتاخمة لهضبة التبت، والتي تسيطر عليها الصين.



وأسفر الحادث عن مقتل 20 جنديًا هنديًا، فيما تكبدت الصين عددًا غير معروف من الضحايا.



وتشترك الهند والصين في حدود غير محددة يبلغ طولها 3800 كيلومتر (2360 ميلًا)، حيث التزمت قواتهما سابقًا ببروتوكولات طويلة الأمد، لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود الفعلية، المعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.