البترول: 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز خلال 7 سنوات باستثمارات تقدر بـ21 مليار دولار

توصيل الغاز إلى 14 مليون وحدة سكنية.. وتوسعات كبيرة فى مشروع تحويل السيارات

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السادسة، يأتي في وقت مهم، في ظل التحديات الجسام التي يواجهه العالم، مردفا: "مما يحتم علينا أن نفتح النقاش حول تطوير العمل في إطار رؤية واسترايجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي ومتقدم في جميع المجالات".

أضاف الملا، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن الفترة الحالية تستوجب أيضا تكاتف جميع الشعوب لتحقيق الآمال والاستقرار والتنمية للدول، ذاكرا أن محور طاقة يمثل محورا مهما وحيويا، ولذا لابد من توفير البيئة الاستثمارية لجذب العديد من الاستمثارات فيه، خاصة في صناعة البترول وسرعة عجلة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر وتسريع أعمال اكتشافات البترول.

وأوضح أن مؤتمر الأهرام للطاقة له أهمية كبيرة تكمن في توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحويل التحديات إلى فرص استمثارية بما يساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية وسرعان دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة.

وأكد أن الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصارد الطاقة التي تعاظم الاهتمام بها على متسوى العالم كوقود نظيف يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في الحفاظ على البيئة لتحقيق التوازن بين منظومة الطاقة والتنمية والبيئة.

وكشف عن أنه خلال 7 سنوات مضت تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 21 مليار دولار ووصول إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، واكتشاف حقل ظهر العملاق ووضعه على الإنتاج في زمن قياسي حطم كل المعدلات العالمية وله أثر كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك مثار اهتمام صناعة الغاز الدولية بمنطقة البحر المتوسط حيث يعد حقل ظهر دليا واضحا على أن منطقة بحر المتوسط لازالت تذخر بالعديد من الثروات.

وقال إنه في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكل فئاتهم فقد تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 - 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة.

وتابع: "إضافة إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل إلى 477 ألف سيارة ويزادة عدد مراكز التحويل إلى 126 مركزا وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية، وذلك في ضور سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وكذلك الحفاظ على البيئة والعمل على استكمال خطة زيادة أعداد السيارات المحولة وانتشار محطات التموين نظرا لكونه وقد نظيف ومنخفض التكلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشورعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير ورفع الطاقات الاستعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي".

وكشف جلال، عن أن الدولة نجحت في إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية مما يع بدوره في إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة لتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، كما يعد التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوود منخفض الانبعاثات وصديق البيئة فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في اتسخادم الهيدروجين الأخضر في مصر.