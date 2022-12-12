الرئيس البولندي يشكر ألمانيا على نشر صواريخ باتريوت في بلاده



أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا عن شكره لألمانيا اليوم الاثنين، على النشر المقرر لمنظومات صواريخ الدفاع الجوي باتريوت في بلاده، وهو تحرك تم اقتراحه أولا بعد سقوط صاروخ "ضال" على الأراضي البولندية في نوفمبر الماضي.



وقال دودا بعد لقائه الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في برلين اليوم الاثنين: "بالنسبة لنا في بولندا، هذه بادرة مهمة للغاية من قبل حليف، وبادرة مهمة للغاية من جانب جارتنا".



يذكر أنه عقب سقوط الصاروخ، الذي أدى إلى مقتل شخصين، اتفق وزيرا الدفاع الألماني والبولندي على نشر أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت الألمالنية على التراب البولندي.



ومن المقرر أن يسافر فريق استطلاع من القوات المسلحة الألمانية غدا الثلاثاء إلى البلد المجاور لتفقد المواقع المناسبة لنشر الصواريخ.