رئيسة البنك المركزي في تشيلي: أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي في أوائل 2023

قالت رئيسة البنك المركزي في تشيلي روزانا كوستا إن أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي في تشيلي لم تحدث بعد ويمكن أن تكون في النصف الأول من عام 2023 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن كوستا قولها في مقابلة مع صحيفة "لا تيرسيرا" إن عملية التعديلات في اقتصاد البلاد ستستمر خلال تلك الفترة وتنتهي في النصف الثاني من عام 2023، بهدف تحقيق التعافي في بداية عام 2024، حيث يتوقعون تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة تتراوح بين 2% و3% .

وأوضحت كوستا "بمجرد تعافيه إلى مستواه الطبيعي، سيظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت، بفجوة سلبية، ليدفع التضخم للانخفاض، وهو المطلوب".

وأضافت رئيسة البنك المركزي أن التضخم سوف يتراجع "قريبا".