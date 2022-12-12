 رئيسة البنك المركزي في تشيلي: أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي في أوائل 2023 - بوابة الشروق
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رئيسة البنك المركزي في تشيلي: أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي في أوائل 2023

البنك المركزي التشيلي
البنك المركزي التشيلي
د ب أ
نشر في: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 1:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 ديسمبر 2022 - 1:26 ص

 قالت رئيسة البنك المركزي في تشيلي روزانا كوستا إن أسوأ مراحل التباطؤ الاقتصادي في تشيلي لم تحدث بعد ويمكن أن تكون في النصف الأول من عام 2023 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن كوستا قولها في مقابلة مع صحيفة "لا تيرسيرا" إن عملية التعديلات في اقتصاد البلاد ستستمر خلال تلك الفترة وتنتهي في النصف الثاني من عام 2023، بهدف تحقيق التعافي في بداية عام 2024، حيث يتوقعون تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة تتراوح بين 2% و3% .

وأوضحت كوستا "بمجرد تعافيه إلى مستواه الطبيعي، سيظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت، بفجوة سلبية، ليدفع التضخم للانخفاض، وهو المطلوب".

وأضافت رئيسة البنك المركزي أن التضخم سوف يتراجع "قريبا".

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