انتظمت عمليات التصويت داخل المقرات الانتخابية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وسط إقبال الناخبين منذ اللحظات الأولى من اليوم الثالث، حيث توافدوا على اللجان الانتخابية في مدرسة الشهيد الرائد أحمد سعيد محمود، ومدرسة النضال، ومدرسة الإسراء الخاصة والسعيدية في بولاق الدكرور.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، لتأمين العملية الانتخابية، منذ فتح اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الشروق" ظهور لافت للسيدات المشاركات في الإدلاء بصوتهم في لجان بولاق الدكرور، حيث تراص عدد كبير منهم على الكراسي المخصصة للانتظار خارج اللجان الانتخابية.

وقال إيمان عارف، 30 عاما، إنها أخذت إذنا من عملها في أحد محلات الملابس لتقوم بالتصويت، مؤكدة أنها تعلم أن صوتها سيكون له تأثير ويجب أن يذهب لمن يستحقه حتى لا "تضيع الدولة" على حد قولها.

وقالت ألفت رمزي، 45 عاما، وهي ربة منزل، أنها كان لديها وقت فراغ في الصباح بعدما ذهب زوجها للعمل فقررت أن تنزل لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الجميع أمام اللجنة كانوا متعاونين معها.

وقالت عبير حمادة، سيدة أربعينية، أنا معتادة على النزول والمشاركة في كل استحقاق انتخابي لأنها تعلم جيدا أنه واجب عليها، مؤكدة أن عدم المشاركة هي خطوة سلبية يجب ألا نقدم عليها.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.