 مقتل 3 من أفراد الأمن في هجوم إرهابي بخيبر باختنخوا شمالي غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 3 من أفراد الأمن في هجوم إرهابي بخيبر باختنخوا شمالي غرب باكستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:40 م

صدم مجهولون، سيارة مفخخة بمبنى في منطقة ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر باختنخوا الواقع شمالي غرب باكستان؛ مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد قوات الأمن وإصابة 16 آخرين، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، قتلت قوات الأمن 3 إرهابيين، أثناء تبادل إطلاق النار بمنطقة دارابان في "ديرا إسماعيل خان".

ويشار إلى أن العام الذي شارف على الانتهاء شهد ارتفاعا مثيرا للقلق من حيث أعداد الحوادث المرتبطة بالإرهاب في البلاد بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فردا من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم.

وبحسب الإحصاءات التي حصلت عليها "جيو"، فقد قُتل 470 شخصا في 1050 واقعة مرتبطة بالإرهاب خلال عام واحد فقط.

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