بلينكن يبحث مع جانتس عودة الرهائن ورفع مستويات المساعدات وتجنب اتساع الصراع

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الاثنين هاتفيا مع الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، وناقش المتحدثان الجهود القائمة لتسهيل العودة الآمنة لمن تبقى من الرهائن ورفع مستويات المساعدات الإنسانية وتجنب اتساع رقعة الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن شدد على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية للتخفيف من تصاعد التوترات في الضفة الغربية، كما أكد ضرورة اتخاذ إسرائيل كافة التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأكد بلينكن أن بلاده تبقى ملتزمة بالدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.