الرئيس الألماني يجري محادثات اقتصادية في لاجوس

يجري الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير محادثات اقتصادية في مدينة لاجوس في اليوم الثاني من زيارته لنيجيريا، حيث يلتقي رواد أعمال وممثلي شركات ناشئة.

واستهل شتاينماير جولته الأفريقية بزيارته العاصمة النيجيرية أبوجا والتقى - من بين آخرين - الرئيس بولا تينوبو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، دعا تينوبو الشركات الألمانية إلى زيادة نشاطها في بلاده، وقال: "أريد أن أؤكد لكم أن أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمام الأنشطة الاقتصادية". وأشاد شتاينماير بالإصلاحات في نيجيريا، والتي ينظر إليها الاقتصاد الألماني بشكل إيجابي أيضا.

وأصبحت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، حيث يشكل الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما نصف السكان، مركزا للشركات الناشئة في أفريقيا، والتي يزدهر نشاطها بشكل خاص في لاجوس، المدينة الاقتصادية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقد أدى قانون الشركات الناشئة في نيجيريا، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022، إلى تعزيز ظهور الشركات الناشئة في قطاعي التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب ظهر اليوم يواصل شتاينماير جولته الأفريقية التي تستغرق أربعة أيام بالتوجه إلى جنوب أفريقيا. ويختتم الرئيس جولته بزيارة مملكة ليسوتو.