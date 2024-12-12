مهرجان أيام قرطاج يكشف عن قائمة الأفلام الروائية القصيرة

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الروائية القصيرة المشاركة بدورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة 17 فيلما، هي: "أحلى من الأرض" لشريف البنداري، و"وراء الشمس" لريان مسيردي، و"آيو" ليولاند إيكل وفرانسواز إيلونغ غوميز، و"شيخة" لأيوب اليوسفي وزهوة الراجي، و"في ظلمات ثلاث" لحسام سلولي، و"في قاعة الانتظار" لمعتصم طه، و"ليزا واكسول" ليورو مباي، و"ماكون" لفارس نعناع.

كما شملت أيضا: "مانجو" لرندة علي، و"ليني آفريكو" لمروان لبيب، و"بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر، و"روج" لسماهر موصلي، و"عالحافة" لسحر العشي، و"بلا بيكم" لنجيب أولبسير، و"والدك.. على الأرجح" للأخوين طلبة، و"وينك أنت؟" لمحمد كوطة، و"زنتان" لهاشمية أحامدا.