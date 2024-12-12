شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إصابة 11 عاملا بإصابات مختلفة، إثر انقلاب أتوبيس بطريق الفيوم - بني سويف، بالقرب من مدخل قرية بهبشين، أثناء استقلالهم الأتوبيس في طريقهم للعمل، بسبب الشبورة الكثيفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة، بسبب الشبورة الكثيفة التي حجبت الرؤية عن السائق، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، 11 عاملا، وهم: محمد كردي، ورجب إبراهيم، ومحمد عويس، ومحمد نبيل، وأحمد كردي، وأحمد سيد، وشحاتة صبحي، وإسلام شعبان، وحسين جمال، وعيسى أحمد، ورمضان نبيل، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم خلال الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.