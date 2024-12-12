أمريكا تقرر زيادة الرسوم على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون ومنتجات التنجستين الصينية لحماية المنتجات الأمريكية المنافسة.

وأشار بيان لمكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أنه سيتم زيادة الرسوم المفروضة على واردات رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50% والرسوم على بعض منتجات التنجستين إلى 25% اعتبارا من أول يناير المقبل بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية في هذا الشأن.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان: "زيادة الرسوم التي تم إعلانها اليوم ستقلص الممارسات والسياسات الضارة لجمهورية الصين الشعبية.. هذه الإجراءات ستكمل الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في ظل إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة، مع زيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية".

يذكر أن الإدارة الأمريكية شددت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وهو ما ردت عليه بكين بحظر تصدير معادن حيوية معينة مطلوبة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، ومنها الجاليوم والجيرمنيوم والأنتيمومن. كم شددت القيود على تصدير الجرافيت إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مصدر في العالم لهذه المعادن حاليا، في حين تحاول الولايات المتحدة تأمين مصادر بديلة لها من أفريقيا وغيرها من مناطق العالم.