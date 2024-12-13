 الإمارات والأردن تبحثان الأوضاع بالمنطقة وتطورات الأحداث في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات والأردن تبحثان الأوضاع بالمنطقة وتطورات الأحداث في سوريا

أبوظبي - وام
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 11:53 م


بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الأوضاع في المنطقة والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي مع الصفدي، سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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