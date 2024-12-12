المرصد السوري: غارات جوية إسرائيلية تستهدف مطار مروحيات جنوب غرب دمشق

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية جديدة على الأراضي السورية؛ استهدفت مطار المروحيات في عقربا جنوب غرب العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبحسب بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، يأتي ذلك استمراراً للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي تدمر ما تبقى من ترسانة جيش سوريا المستقبل.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 174 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 148 منها جوية و26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 316 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 416 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 286 آخرين منهم بجراح متفاوتة.