الحصر العددي للدائرة السادسة بديرمواس بالمنيا يظهر تقدم العمدة علاء قدري واللواء أشرف أبو المكارم

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة والتي تضم مدينة ومركز ديرمواس بمحافظة المنيا عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 264805 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 54983 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 50985 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 3998 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد تقدم العمدة علاء قدري، مرشح الحزب الجمهوري، وحصل على 20 ألف و279 صوتا، مقابل حصول اللواء أشرف عبد العزيز حسانين أبو المكارم، مستقل، على 17 ألف و300 صوتا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهما على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.