 خادم الحرمين الشريفين يؤدي واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - بوابة الشروق
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خادم الحرمين الشريفين يؤدي واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 6:33 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 6:33 م
أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن خادم الحرمين توجه فور وصوله إلى مقر العزاء ، حيث كان في استقباله بقصر العلم في العاصمة العمانية مسقط السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان هيثم آل سعيد والشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد فيما أعرب سلطان عمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة وعزائه ومواساته لهم في السلطان قابوس بن سعيد.

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