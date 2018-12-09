 انفجار طائرة عسكرية سودانية قرب الحدود مع إثيوبيا - بوابة الشروق
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انفجار طائرة عسكرية سودانية قرب الحدود مع إثيوبيا

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:11 م

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة عسكرية سودانية في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.

ووقع الحادث في مطار ود زائد بولاية القضارف، حيث تحطمت طائرة من طراز أباتشي كانت تحمل أسلحة وذخائر، وهو ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما نجا طاقمها، حسبما أفادت مصادر عسكرية "سودان تربيون".

وتقع منطقة الشواك على بعد 25 كيلو متر من القضارف شرقي السوداني، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني ومليشيات وقوات اثيوبية.

وأعاد الجيش السوداني في 9 نوفمبر الماضي، انتشاره وتمركزه في المناطق التابعة للفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ العام 1995، بحسب الموقع.

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