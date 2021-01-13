تباطؤ وتيرة أسوأ موجة لتفشي كورونا في كوريا الجنوبية

ظل عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، في نطاق 500 حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، ما يشير إلى أن الموجة الثالثة من الوباء ربما تتجه نحو تباطؤ ملحوظ بعد الذروة في أعقاب فرض القيود الأكثر صرامة لمدة شهر.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم تسجيل 562 حالة إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 536 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات حتى الآن إلى 70212 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الحالات تجاوز اليوم 70 ألف حالة منذ تسجيل أول حالة مؤكدة في البلاد في 20 يناير 2020.



وارتفع عدد الحالات اليومية اليوم الأربعاء بشكل طفيف عن أمس الثلاثاء عندما تم تسجيل 537 حالة إصابة.



وفرضت الدولة قيود التباعد الاجتماعي من المستوى 5ر2، وهو ثاني أعلى مستوى في خطة البلاد المكونة من خمسة مستويات، في منطقة سول الكبرى. كما فرضت قيود المستوى 2 في مناطق أخرى منذ 8 ديسمبر، ومددت السلطات الصحية الإجراءات حتى يوم الأحد المقبل.