مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تفعيل التعديل الـ25 في الدستور لعزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تفعيل التعديل الـ25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد عبر في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن رفضه عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلا: "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "تفعيل التعديل الـ25 لتنحية ترامب ليس في مصلحة البلاد ولا الدستور، داعيا الديمقراطيين إلى العمل معه "لخفض التوتر وتوحيد البلاد".

وجاءت رسالة بنس تزامنا مع جلسة عقدها مجلس النواب للتصويت على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي، الذي يسمح لنائب الرئيس بعزل الرئيس الأمريكي، إن تم الإقرار على أن الأخير لا يمكنه أداء مهامه.

ويسعى مجلس النواب إلى عزل الرئيس الأمريكي، بعد اقتحام عدد من مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونجرس، في العاصمة واشنطن، الأربعاء الماضي، تزامنا مع انعقاد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلن فيها فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.