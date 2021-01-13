تقرير: بيلوسي تلتقي مع القائم بأعمال رئيس شرطة مقر الكونجرس

تعقد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اجتماعا قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت واشنطن مع الرقيب الجديد في مجلس النواب والقائم باعمال رئيس شرطة مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكى، بسبب التهديدات المستمرة بعد هجوم الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما ذكر مراسل صحيفة "ذا هيل" على موقع تويتر ، نقلاً عن مصدر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم بيلوسي قوله إن الاجتماع سيشمل رئيسة لجنة المخصصات روزا ديلورو ورئيسة لجنة الإدارة زوي لوفجرين.

يذكر أن بيلوسي كانت قد انتقدت الفشل الأمني في التصدي للاعتداءات على مبنى الكابيتول من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.