 تقرير: بيلوسي تلتقي مع القائم بأعمال رئيس شرطة مقر الكونجرس - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يناير 2021 1:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

تقرير: بيلوسي تلتقي مع القائم بأعمال رئيس شرطة مقر الكونجرس

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:23 ص

تعقد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اجتماعا قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت واشنطن مع الرقيب الجديد في مجلس النواب والقائم باعمال رئيس شرطة مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكى، بسبب التهديدات المستمرة بعد هجوم الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما ذكر مراسل صحيفة "ذا هيل" على موقع تويتر ، نقلاً عن مصدر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم بيلوسي قوله إن الاجتماع سيشمل رئيسة لجنة المخصصات روزا ديلورو ورئيسة لجنة الإدارة زوي لوفجرين.

يذكر أن بيلوسي كانت قد انتقدت الفشل الأمني في التصدي للاعتداءات على مبنى الكابيتول من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك