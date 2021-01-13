بيلوسي: ترامب خطر حقيقي وحيوي على الحرية والقانون

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن «الحقيقة والمحاسبة مهمة»، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مسؤول عن تحريض من هاجموا الكونجرس.

وأضافت، خلال كلمة لها، مساء اليوم الأربعاء: «الرئيس الذي دفع المتمردين وهم أعداء الحرية، استعملهم لهدفه الشخصية للتشبث بالسلطة وتغيير إرادة الشعب»، قائلة إن «ترامب يحارب 2.5 قرن من الديمقراطية الأمريكية».

وتساءلت عما إذا كان الرئيس وحربه مع الديمقراطية تتماشى مع الدستور، وعما إذا كانت كلماته التحريضية تعد جريمة، معلقة: «أليس واجبنا فعل ما بوسعنا دستوريًا لحماية بلدنا من طموح رجل أظهر بأنه خطر حقيقي وحيوي على الحرية والقانون».

وتابعت: «بلادنا منقسمة، هناك العديد من الأمور التي خرجت وتخرج عن السيطرة، في المجلس، لدينا واجب مقدس أن نقف مع الحقيقة ومن أجل الدستور وأن نقف حماة للجمهورية».

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب.