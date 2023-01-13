 خالد الصاوي: لم أندم على دوري في عمارة يعقوبيان ولكن أدعم النجوم اللي رفضوه - بوابة الشروق
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خالد الصاوي: لم أندم على دوري في عمارة يعقوبيان ولكن أدعم النجوم اللي رفضوه

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:37 ص

أكد الفنان خالد الصاوي، عدم تأكده من عرض دوره في فيلم عمارة يعقوبيان على النجم محمود حميدة، قائلا: "مش متأكد دوري في فيلم عمارة يعقوبيان رفضه محمود حميدة ولا ولكن أعرف أن في ممثلين كبار قلقوا من الدور والنهاردة أن شايف أن عندهم حق".

وأوضح الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الخميس، أنه لم يندم على دوره في فيلم عمارة يعقوبيان ولكن يؤيد النجوم الكبار الذين رفضوا الدور لأن لديهم أبناء سيعانون من ردود الفعل على الدور.

وتابع: "مش ندمان على الدور ولكن الممثلين اللي رفضوا عندهم حق لأنهم مخلفين لأن عندهم بنات إنما أنا كنت لوحدي في الحياة، وبدأت اكتشف أن الحياة مش بالدراع بس، وكل حاجة كنت بعملها لما كبرت قلت 50% من كل اللي عملته في حياتي الشخصية والفن مش عايزة وعايز استبدله بحاجة تانية".

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