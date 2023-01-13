الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز آفاق الشراكة في مجال الطاقة والعمل المناخي

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن بلاده بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على التعاون البناء وتعزيز العلاقات في مجالات الطاقة، لاسيما النظيفة منها، والعمل المناخي مع دول العالم، بما يسهم تعزيز في التأثير الإيجابي في العمل المناخي، ودعم رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومستهدفات الخمسين القادمة نحو التنمية المستقبلية المستدامة.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، اليوم الجمعة، مع وزيرالدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية ستيفان وينزل، حول عدد من ملفات تطوير التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق الشراكة في مجال الطاقة والعمل المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي، مناقشة آفاق استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28، وأهمية التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.

يذكر أن دولة الإمارات وألمانيا كانتا قد وقعتا عام 2017 "إعلان نوايا" للتعاون المشترك في مجالات الطاقة.