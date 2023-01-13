سفير روسيا لدى تالين ينفي وجود أصول حكومية روسية في إستونيا

أكد سفير روسيا لدى تالين، فلاديمير ليباييف، أن ادعاءات إستونيا حول مصادرة أصول روسية على أراضيها باطلة، حيث لا توجد أي أصول حكومية روسية هناك، باستثناء ممتلكات محدودة لمواطنين روس.

وقال ليباييف وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن "إستونيا أعلنت الآن مبادرة جديدة تهدف لمصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، لكن هذا الأمر ليس مهما حيث لا توجد أصول حكومية روسية في إستونيا".

وأضاف أنه لا يوجد أي أساس قانوني لتنفيذ مثل هذا القرار ولذلك ومن وجهة النظر القانونية، فهذه المبادرة لا معنى لها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت سابقا دعمها لنية إستونيا مصادرة الأصول الروسية، دون انتظار إجماع دول الاتحاد الأوروبي.