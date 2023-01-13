أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 49 مرة خلال 24 ساعة

أعلن ياروسلاف يانوشفيتش رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي قصف خلال الساعات الـ24 الماضية، منطقة خيرسون 49 مرة.

وقال يانوشفيتش، إن القوات الروسية قصفت أراضي خيرسون 49 مرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال فولوديمير لتينوف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بيرسلاف، إن القوات الروسية قصفت عدة مناطق، مما أسفر عن تضرر بنى تحتية مدنية ومنازل.

من ناحية أخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية حنار ماليار، إن المعارك استمرت خلال الليلة الماضية في مدينة سوليدار بمنطقة دونيتسك، وإن المقاتلين الأوكرانيين يحاولون الدفاع بشجاعة، مضيفة: "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر، ليس هناك شك".