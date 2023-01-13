قادة العالم يبحثون سبل تحقيق الحياد المناخي في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023

تستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمشاركة قادة دول وصنّاع سياسات وخبراء من مختلف القطاعات من حول العالم؛ لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن القمة ستركز على كيفية توسيع نطاق ودور التقنيات المبتكرة والنوعية، والتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكيفية تشكيل هياكل مالية عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تأمين إمدادات مستقرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي، وستوفر هذه القمة فرصة فريدة لبناء حوار مستمر بين الأطراف الرئيسية المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية.

وتأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في إطار استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية.