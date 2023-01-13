تراجع توقعات التضخم في أمريكا على المدى القصير لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2021

تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير في بداية يناير الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يقدم دفعة أكبر من المتوقع لمعنويات المستهلكين.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أظهرت دراسة أولية لجامعة ميتشجان الأمريكية اليوم أن من شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4% على مدار العام الجاري، وهي الأقل منذ أبريل عام 2021.

وارتفع مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 6ر64 نقطة مقابل 7ر59 نقطة في نهاية العام الماضي، متجاوزا كل توقعات المحللين.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بنسبة 3% على مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" عن كثب وجهات النظر بعيدة المدى، إذ يمكن أن تتحقق التوقعات بحد ذاتها وتؤدي إلى ارتفاع التوقعات.

صدرت بيانات أمس الخميس قد أظهرت أن معدل التضخم الأمريكي واصل اتجاهه الهبوطي في ديسمبر، ما يضيف دليلا على أن الضغوط السعرية قد وصلت إلى ذروتها، ويقدم لمجلس الاحتياط هامشا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.