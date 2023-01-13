المستشار الألماني يلتقي رئيس وزراء العراق الجديد لإجراء محادثات حول الطاقة

يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس اليوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، مما ينهي أزمة سياسية استمرت لمدة عام.



ويتعرض السوداني لضغوط داخليا لتسوية أزمة سياسية واقتصادية شديدة، في أعقاب سنوات من الحرب ضد تنظيم "داعش"، الذي سيطر في وقت من الأوقات على مساحات واسعة من العراق وسوريا المجاورة.



وفشلت القوى السياسية المتنافسة في العراق في تشكيل الحكومة، منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في أكتوبر 2021، قبل أن تتولى حكومة السوداني السلطة، بعد ذلك بعام.



ومن المقرر أن تكون إمدادات الكهرباء غير الكافية في العراق، على رأس جدول أعمال المحادثات مع المستشار الألماني. وأعلنت بغداد أن الجانبين سيوقعان على مذكرة تفاهم خلال الزيارة، لتحسين توليد الكهرباء في البلاد ، بمساعدة مجموعة "سيمنز" التي تتخذ من ميونخ مقرا لها.



ويثير انقطاع الكهرباء المستمر، إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب والفساد، العديد من المظاهرات الحاشدة، في العراق منذ عام 2019.



وقبل المحادثات مع شولتس، من المقرر أن يلتقي السوداني مع الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير.



كان شياع السوداني قد أكد خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية في مستهل زيارته إلى ألمانيا، أمس الخميس، ثقة العراق بالشركات الألمانية لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيرا إلى أن هناك توجها للحكومة نحو المزيد من مشاركة هذه الشركات في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.



ووجه السوداني الدعوة إلى "الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات"، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.