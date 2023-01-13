مركز شباب الضبعة ينظم ندوة دينية تحت عنوان «الاهتمام بدور العبادة وتجديد الخطاب الديني»

قال الدكتور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم ندوة دينية، للقضاء علي الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تحت عنوان "الاهتمام بدور العبادة وتجديد الخطاب الديني"، لشباب النادى الثقافى بمدينة الضبعة.

أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الندوة حاضر فيها الشيخ إسماعيل سلامة وكيل إدارة أوقاف الضبعة، بحضور ومشاركة 25 شابا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة الضبعة بمطروح.

وأكد أن الندوة تناولت كيفية المحافظة علي دور العبادة، والاهتمام بها، وتجديد الخطاب الديني بالبعد عن الشائعات، والالتزام بالكتاب والسنة، وتنفيذ العقيدة والشريعة الإسلامية.