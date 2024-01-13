شركات السياحة تتسابق لإتمام إجراءات الحج فى الموعد المحدد من السلطات السعودية

تسابق شركات السياحة المنظمة للحج السياحى هذا العام الزمن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بموسم الحج فى الموعد الذى حددته السلطات السعودية وهو 25 فبراير المقبل، وفاز فى القرعة الإلكترونية للحج السياحى التى أجريت منذ أيام نحو 23 ألف مواطن بفرصة الحج خلال عام 1445 هجريا.

وتنتهى الإثنين المقبل المهلة التى حددتها شركات السياحة للمواطنين الفائزين لسداد باقى قيمة برنامج الحج بعد خصم مبلغ رسوم جدية الحجز الذى دفعوه عند تسجيل الأسماء.. فيما يسترد المواطنون الذين لم يوفقوا فى القرعة مبالغ جدية الحجز التى دفعوها عند التقدم فى موعد غايته شهر من يوم إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن جميع الشركات السياحية المنظمة للحج أعلنت حالة الطوارئ عقب إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالموسم قبل الموعد المحدد من قبل السلطات السعودية خاصة أن الشركة التى ستتأخر عن إنهاء الإجراءات الخاصة بالموسم ستضع نفسها فى مأزق شديد يؤثر بالسلب على الحجاج التابعين لها.

وأضاف القطان أن شركات السياحة نبهت على جميع الحجاج ضرورة سداد باقى قيمة برنامج الحج من الفائزين بعد خصم مبلغ رسوم جدية الحجز الذى دفعوه عند تسجيل الأسماء فى الموعد المحدد وهو أسبوع من ظهور نتيجة القرعة الإلكترونية للحج وذلك حتى تستطيع الشركات سداد قيم الخدمات الخاصة بموسم الحج عبر المسار الإلكترونى السعودى.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أنه لا تغيير بأى حال من الأحوال فى الجدول الزمنى الذى وضعته وزارة السياحة والآثار لموسم الحج السياحى لهذا العام والذى ورد بالضوابط المنظمة للحج.. موضحا أن كافة إجراءات موسم الحج لهذا العام ستنتهى قبل يوم 25 فبراير المقبل مؤكدا أن نجاح الموسم يرتبط بشكل وثيق بالالتزام بجميع الضوابط.

وأكد أن هذا الإجراءات تأتى حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات المنظمة للحج لإتمام إجراءات التضامن وتحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة حذرت من أن التأخير فى سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقى الإجراءات، وجودة البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات فى تنفيذ البرامج.

وأضاف أن المواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الفوز فى قرعة الحج السياحى سيستردون قيمة جدية الحجز التى دفعوها عند التقدم وذلك فى غضون شهر من ظهور نتيجة القرعة، موضحا أن كافة المتقدمين لقرعة الحج السياحى لهذا العام سددوا رسوم جدية حجز قيمتها 20 ألف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية و60 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم.

وأشار إلى أن كافة إجراءات الحج لهذا العام ستنتهى قبل يوم 25 فبراير المقبل، موضحا أن إجراءات الحج تسير حاليا وفقا للجدول الزمنى المحدد لها من قبل وزارة السياحة دون وجود أى تأخير.

وفى سياق متصل اختتم الوفد السياحى المصرى مشاركته فى فاعليات المعرض المقام بمدينة جدة السعودية برئاسة سامية سامى مع المسئولين بوزارة الحج السعودية.

وعقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة واللجنة الفنية للحج اجتماعا مهما مع شركة رحلات ومنافع السعودية التابعة لمطوفى حجاج الدول العربية والتى فازت بعقد تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة لهذا العام وقد أسفر الاجتماع عن عدة قرارات مهمة فى إطار حرص واتفاق الجميع على ضرورة توفير الخدمة المثلى لحجاج بيت الله الحرام خاصة حجاج شركات السياحة.

وقد شاركت بالاجتماع سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج، وحضره كل من ناصر تركى رئيس اللجنة الفنية للحج وأحمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أشرف شيحة وهشام أمين وإيهاب المهدى وشريف صالح وباسل السيسى وأسامة عمارة المدير التنفيذى للغرفة ومقرر اللجنة وحضره من الجانب السعودى محمد معاجينى رئيس الشركة القابضة لمطوفى الدول العربية وموفق خوج رئيس مجلس إدارة شركة رحلات ومنافع وأحمد تمارا مدير عام الشركة.