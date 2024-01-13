نتنياهو يزعم: قواتنا عثرت على صورة هتلر على جهاز لوحي لطفلة في غزة

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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال عثر في قطاع غزة على كتاب «كفاحي» لهتلر.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، ادعى نتنياهو أنّ قواته عثرت على صورة هتلر على جهاز لوحي يخص طفلة في غزة.

واعتبر أنّ من يؤيد اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية (وذلك في دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية) هم مؤيدو ما سمّاها النازية الجديدة وفق تعبيره.

وواصل مزاعمه بأن جيش الاحتلال يخوض حربًا أخلاقية وعادلة ولا مثيل لها ضمن من وصفهم بـ«وحوش حماس»، وقال إنّ محاكمة دولة الاحتلال عن جرائمها في غزة لن تُقيِّد أيديها ولن تضعف رغبتها في مواصلة الحرب حتى النهاية، كما قال.

وتابع: «إسرائيل اليوم لديها دولة وجيش وجنود شجعان يدافعون عنها، وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى».