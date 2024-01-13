نائب المستشار الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني

دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الأحزاب الديمقراطية في البلاد إلى الاتحاد ضد الشعبوية وتشدد اليمين المتطرف وذلك في ضوء تنامي الاستياء في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، مساء الجمعة في كلمة عاطفية لنحو 800 ضيف في حفل استقبال بمناسبة العام الجديد نظمته المجموعة البرلمانية لحزبه، حزب الخضر في هامبورج: «لا يمكن أن نسمح لهذه الديمقراطية بأن تتعثر».

وجاءت كلمة هابيك بعد أيام من ظهور تقرير كشف عن خطط من جانب متشددين من اليمين المتطرف لترحيل المهاجرين، ومن بينهم من يحملون الجنسية الألمانية.

وشهدت ألمانيا ضجة في أعقاب نشر التقرير الذي أعدته مؤسسة «كوريكتف» للتحقيقات الاستقصائية يوم الأربعاء، والذي كشف بالتفصيل عن عقد اجتماعات مؤخرا لأعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ومجموعة سيئة السمعة من اليمين المتطرف.

يذكر أن هناك قلقا متزايدا بين الأحزاب السياسية الألمانية بشأن تنامي الدعم الشعبي لحزب البديل من أجل ألمانيا.

ويتصدر الحزب استطلاعات الرأي في ثلاث ولايات في شرق ألمانيا من المقرر أن تجري انتخابات إقليمية في وقت لاحق من العام الجاري.