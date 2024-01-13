جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة رائد في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد في المواجهات البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قتل الضابط دان فايدنباوم (24 عاما) برتبة رائد، ومن بلدة رعنانا، ضابط في لواء يفتاح، وقتل خلال المعارك في قلب غزة، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف إعلام عبري، اليوم الأحد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت لديها إشارات بشأن الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، لكنها لم تصل إلى القيادة العليا.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن جهاز الأمن العام «شاباك»، قد حذر من احتمالية تنفيذ هجوم بري على إسرائيل من قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت: «مساء 6 أكتوبر، بدأ حدث في قطاع غزة. من المعتاد في الاستخبارات الحديث عن إشارات دالة على هجوم أو حرب. وفي بداية الليل، تم تسلّم إشارة نتيجة النشاط العملياتي الذي يقوم به الشاباك. وأثارت شبهة بهجوم بري على الأراضي الإسرائيلية»، دون أن توضح طبيعية هذه الإشارة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاباك سبق وتحدث عن إشارات، لكن لم يتم تنفيذ هجوم، لذلك لم يتم أخذ التحذير على محمل الجد بشكل كبير.

جنبا إلى جنب مع تحذيرات الشاباك، التقطت وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 إشارة (لم توضحها الصحيفة) تدل على أن أمرا ما سيحدث، لكن لم يتم نقلها إلى المستويات الرفيعة في الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية «أمان» لم تسمه قوله: «عند ورود إشارات كهذه لأحداث 7 أكتوبر كان يجب على الجميع أن يستيقظ، الحدث كان يجب أن يؤدي إلى الصراخ».

وأضاف: «الجيش الإسرائيلي تجنب رفع حالة التأهب (...) هذا هو الخطأ الفادح، الجيش، والألوية، ورجال الدبابات، ونقاط المراقبة، لا أحد تلقى تحذيرا».