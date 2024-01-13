 إسعاد يونس: تحمست لفيلم عصابة عظيمة.. وشعرت بالخوف أثناء التصوير - بوابة الشروق
السبت 13 يناير 2024 1:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إسعاد يونس: تحمست لفيلم عصابة عظيمة.. وشعرت بالخوف أثناء التصوير

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 1:14 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 1:14 ص

تحدّثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، وهي التجربة الجديدة التي أعادتها إلى السينما بعد فترة غياب.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إنها تحمّست كثيرًا لفكرة العمل، كما أنها استمعت بالفكرة المقدمة.

وأضافت أن الكوميديا التي يُقدمها الفيلم هي خليط بين عدة أذواق من الضحك، كما أنّ مشاهد الأكشن مُقدمة بشكل كوميدي خلال العمل.

وأشارت إلى أنّ قيمة الفيلم في حد ذاته لم تغب عن أحد خلال تصوير المشاهد المختلفة، ولفتت إلى أنها شعرت بالخوف خلال التصوير بسبب الأجواء الجديدة وغير المعتادة بالنسبة لها.

وفيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية «عظيمة»، وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة.

ويتسبب ابنها «الساذج» في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك