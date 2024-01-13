تحدّثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، وهي التجربة الجديدة التي أعادتها إلى السينما بعد فترة غياب.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إنها تحمّست كثيرًا لفكرة العمل، كما أنها استمعت بالفكرة المقدمة.

وأضافت أن الكوميديا التي يُقدمها الفيلم هي خليط بين عدة أذواق من الضحك، كما أنّ مشاهد الأكشن مُقدمة بشكل كوميدي خلال العمل.

وأشارت إلى أنّ قيمة الفيلم في حد ذاته لم تغب عن أحد خلال تصوير المشاهد المختلفة، ولفتت إلى أنها شعرت بالخوف خلال التصوير بسبب الأجواء الجديدة وغير المعتادة بالنسبة لها.

وفيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية «عظيمة»، وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة.

ويتسبب ابنها «الساذج» في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.