محافظ أسوان يوجه السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال التطوير استعدادا للعيد القومي

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى، بالمتابعة الميدانية لملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى، فضلاً عن المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام، فى إطار استعدادات محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومى الـ53.

وخلال الجولة التفقدية التى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق، أكد السكرتير العام المساعد على أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان، تم المرور على أعمال رفع كفاءة طريق المطار وصولاً إلى مكتبة مصر العامة، حيث تم التوجيه بتكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة، وكذا رفع كفاءة الأنترلوك.

ولفت إلى أنه تم التكليف بسرعة استكمال التجهيزات الجارية بمحيط وداخل مكتبة مصر العامة، وكذا تجهيز لوحات تحمل الهوية البصرية على جدران المكتبة، وذلك تمهيداً لافتتاحها باعتبارها تمثل إضافة هامة وصرح تنويرى ومنارة ثقافية وفنية وعلمية للمحافظة.