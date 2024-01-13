أستاذ قانون دولي: الدفع بعدم اختصاص جنوب إفريقيا في دعوى محاكمة إسرائيل محاولة للتنصل من المسئولية

تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور مجيد بودن، عن جدوى دفع إسرائيل بعدم اختصاص جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن الدفع بعدم الاختصاص هو تكتيك يُقدِم عليه المحامون للتنصل من المسئولية.

وأضاف أنّ البعد الجغرافي لجنوب إفريقيا عن قطاع غزة لا يعني أنها ليست ذات مصلحة في هذه الدعوى.

ولفت إلى أنّ معاهدة الإبادة الجماعية هي معاهدة عالمية، كما أنّ كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا طرفا فيها، ومن ثم هناك تلاقي للنوايا في هذا المجال.

وشدد على أن الاختصاص القضائي متوفر في هذه الدعوى، وأن كل دولة موقعة عى المعاهدة لديها الحق في إقامة دعوى على طرف آخر.

واستمعت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس والجمعة تواليًّا، لمرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل في الدعوة التي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.