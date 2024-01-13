 بالصور.. أنغام ونبيلة عبيد ولميس الحديدي في عزاء والدة لطيفة - بوابة الشروق
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بالصور.. أنغام ونبيلة عبيد ولميس الحديدي في عزاء والدة لطيفة

حسام جودة
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 3:37 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 3:37 ص

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء والدة الفنانة لطيفة الذي أقيم مساء الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء بين أبرز الحضور الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء: الدكتور أشرف زكي، روجينا،  نبيلة عبيد، مصطفي قمر، أنغام، كندا علوش، المخرج خيري بشارة، لبلبة، منذر ريحانة، الأب بطرس دانيال، نادية مصطفي،  مي فاروق وزوجها محمد العمروسي، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

 

 

 

 

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