ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23 ألفا و843 شهيدا وأكثر من 60 ألف إصابة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن القطاع يشهد مزيدًا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية، في اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأوضح أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، مؤكدًا أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفًا و317 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن «جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ».

وأشار إلى أن «️الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا».