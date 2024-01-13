 موظفون أمريكيون يخططون للإضراب احتجاجا على تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موظفون أمريكيون يخططون للإضراب احتجاجا على تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة

وكالات
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 9:56 ص
كشف موقع "المونيتور" الأمريكي أن موظفين فيدراليين في 22 وكالة ووزارة أمريكية يخططون للتوقف عن العمل، يوم الثلاثاء المقبل؛ احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكر الموقع الأمريكي أن المجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام"، وتتكون من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيضربون عن العمل فيما أطلقوا عليه اسم "يوم حداد" بمرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن المتوقع حدوث إضرابات في وكالة الأمن القومي ووزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وشئون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ومختبر الأبحاث البحرية، لمرور 100 يوم من العدوان على غزة.

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