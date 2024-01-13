إصابة جندي إسرائيلي في عملية مستوطنة أدورا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جندي من قوات الاحتياط خلال عملية تسلل 3 شبان فلسطينيين إلى مستوطنة أدورا بالخليل في الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة.



وكان فتيان وشاب من بلدة إذنا غرب الخليل، ارتقوا شهداء، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة "ادورا" غرب الخليل، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".



وقالت مصادر أمنية، فجر اليوم، إن الشهداء الثلاثة هم: إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي إسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وأنهم أبناء عم، وارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة "أدورا" المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.



وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتنتشر بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.