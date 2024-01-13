قبل يومين من المظاهرة الكبرى للمزارعين الألمان، تجمع عدد من هؤلاء المزارعين بجراراتهم في شارع 17 يونيو في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت.

ووفقا للشرطة، تم إحصاء حوالي 100 جرار، و35 مقطورة، و20 شاحنة، ومابين 100 إلى 150 شخصا بعد ظهر اليوم بالقرب من بوابة براندنبورج. وقد تم إغلاق شارع 17 يونيو بين النجمة الكبيرة وبوابة براندنبورج.

كان أول المزارعين وصلوا إلى برلين مساء أمس الجمعة للمشاركة في المظاهرة الكبرى، وشكل هذا تحديا بالنسبة لسائقي السيارات الذين وجدوا صعوبة في المرور بسياراتهم.

وكان الاتحاد الفيدرالي للمزارعين ومنظماته الإقليمية دعيا إلى مظاهرة كبيرة بعد غد الاثنين؛ ومن المتوقع مشاركة آلاف الأشخاص في المظاهرة الاحتجاجية المدعومة من قطاع النقل وسائقي الشاحنات وشركات الشحن.

وبسبب وصول الآلاف من الجرارات أيضا، تتوقع الشرطة، خاصة من بعد ظهر غد الأحد وفي الصباح المبكر من بعد غد الاثنين حدوث ازدحامات مرورية كبيرة إذ إن من المنتظر تأخذ حوالي 5000 جرار وآلة زراعية طريقها من جميع أنحاء البلاد إلى المظاهرة في برلين، وذلك حسبما أعلنت رئاسة الشرطة في بوتسدام أمس الجمعة، وقالت رئاسة الشرطة :" سيكون هناك ازدحام ولاسيما على الطرق الفيدرالية والإقليمية المؤدية إلى برلين".

وتعد هذه المظاهرة هي ذروة موجة احتجاجات المزارعين التي شهدتها ألمانيا خلال الأيام الماضية، للتنديد باعتزام الحكومة خفض الإعانات المخصصة لهم حيث تسعى الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي بشكل تدريجي.

وكانت الحكومة تراجعت عن جزء من هذه الإجراءات حيث أعلنت اعتزامها التراجع عن إلغاء الإعفاء الضريبي على المركبات للقطاع الزراعي.

ولا يزال يتعين موافقة البرلمان على الموازنة الاتحادية لعام 2024 وكذلك على الخفض المخطط للإعفاء الضريبي للديزل الزراعي.

ودعا رؤساء كتل الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم - الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - قادة اتحادات الزراعة إلى الاجتماع بعد غد الاثنين لمناقشة الموضوع.