ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؛ لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير الدفاع أوستن يدير العمليات عن بعد من غرفة المستشفى.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال ترامب في على وسائل التواصل الاجتماعي: "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش!، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".



وأضاف: "تذكروا هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو طرد أحد.. لقد كانت (اللحظة) الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة.. والآن لدينا أيضا حروب في أوكرانيا.. جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".



وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.



وقالت القوات الجوية الأمريكية، إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.



وأدانت روسيا الضربات الجوية على اليمن التي نفذت في غياب تفويض من الأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين.