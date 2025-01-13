إعلام إسرائيلي: مقتل وجرح جنود في انهيار مبنى بغزة

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نقلت وكالة "شهاب" للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

ويأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٢٨ شهيدا و٨٩ مصابا، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٦٥٦٥ شهيدا و١٠٩٦٦٠ إصابة من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.