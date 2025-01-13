الكرملين ينفي تحضير لقاء بين بوتين وترامب حتى الآن

قال المتحدث باسم الكرملين -الرئاسة الروسية- دميتري بيسكوف، اليوم، إنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكن هناك إرادة سياسية.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنك: "رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهما معلنا وإرادة سياسية؛ لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية".

وأضاف: "وسوف نستمر في المراقبة بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن".

وعن الاستعداد للتواصل مع واشنطن، قال بيسكوف: "قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا منفتحون ومستعدون للتواصل مع جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وكان مستشار ترامب للأمن القومي مايك والز، قال في تصريحات لقناة ABC الأمريكية، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن هناك استعدادات جارية دون تحديد ميعاد وشكل اللقاء.

ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض والمقررة في 20 يناير الجاري، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.