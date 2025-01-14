مجلس الوزراء: مشروع كونيكتا في خدمات التعهيد سيوفر 3 آلاف فرصة عمل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكومي، ببرنامج «حوار»، على فضائية «الشمس»، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة «كونيكتا مصر لخدمة العملاء»، التابعة لمجموعة «كونيكتا» الإسبانية الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن «كونيكتا» ستؤسس مركزًا رئيسيًا في القاهرة الجديدة، وهذا المركز سيغطي خدمات الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وهذا المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تنوي استثمار 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المذكرة تمثل فرصة جديدة لتطوير مجال التعهيد في مصر.

ولفت إلى أن المركز يمثل إضافة جديدة لصادرات الخدمات في مصر، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز يوفر العديد من المزايا مثل توسيع مراكز خدمات التعهيد في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل.

يُشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستطلق مجموعة «كونيكتا» عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة، ليكون مركزا إقليميا لخدماتها التي ستغطي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتخطط المجموعة لاستثمار حوالي 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة تشمل حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والدعم الفني، وخدمات العملاء متعددة اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية).

كما ستنشئ شركة «كونيكتا» أول مركز عالمي لها للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، حيث تخطط الشركة لنقل المعرفة والخبرات للكوادر المصرية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Conversational AI)، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات الناشئة.