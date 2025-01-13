المؤبد لـ4 متهمين قتلوا شخصا خلال جلسة عرفية في الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المؤبد على ٣ متهمين حضوريا ومتهم غيابيا، فى قضية مقتل شخص إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين خلال جلسة عرفية لحل نزاع أسري بين شخص وزوجته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر بركات وعضوية المستشارين باسم عنتر ووائل مهدي ومصطفى فؤاد.

وترجع أحداث الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين عائلتي أبو الحمد وأبو حسان، خلال عقد جلسة عرفية بينهما فى منطقة نفيشة بمركز الإسماعيلية، وتعدي ٤ أشخاص بالضرب على شخص يدعى "أحمد ح." يعمل سائق على خلفية الاشتباكات؛ ما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تمكنت من فض المشاجرة ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى إلى المستشفى وباشرت النيابة التحقيقات فى القضية، وأحالتها إلى محكمة جنايات التى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين فى القضية "أحمد م."، "إبراهيم م."، "إبراهيم ال."، و"عبد الرحمن م." بالسجن المؤبد.