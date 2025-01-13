البيت الأبيض يضغط للتوصل لاتفاق بشأن غزة نهاية الأسبوع

نقلت وكالة بلومبيرج عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قوله إن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة إن بي سي الإخبارية، نقلا عن مصادر أن تقدم كبير في محادثات وقف إطلاق النار بغزة والبيت الأبيض يضغط للتوصل لاتفاق نهاية الأسبوع، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية، كانت قد نقلت عن مصدر في حركة حماس، وصفته الصحيفة بالمطلع على مسار المفاوضات، قوله إنهم يقتربون من إعلان اتفاق وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، لكن هذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، مضيفا أنه في حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزا للإعلان لدى الوسطاء، في إشارة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المصدر فإن "حماس قدمت مرونة كبيرة فاجأت الوفد الإسرائيلي عبر الموافقة على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء ضمن المرحلة الأولى، وإضافة 11 أسيرا للقائمة بناء على طلب وشرط إسرائيلي جديد خلال الجولة الحالية من المفاوضات بشأن المرحلة الأولى".