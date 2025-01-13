وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك المرشح الأول للتتويج بلقب الكونفدرالية

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق على بلاك بولز الموزمبيقي، يمنحه الأفضلية والمزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية، كمتصدر لمجموعته.

أضاف عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حسام أشرف لاعب مميز لا بد من حصوله على المزيد من الفرص، بينما جروس يبدو أنه غير مقتنع بإمكانيات ميشالاك.

وأشار إلى تأثير أحمد سيد زيزو في الزمالك، كونه عنصر مؤثر، لذلك تجديد عقده أمرًا ضروريًا، إلا أن مجلس الإدارة هو الأكثر دراية بما يحدث في هذا الملف.

وبشأن موسم الزمالك الحالي، يرى وليد صلاح عبد اللطيف، أن الفريق سينافس بقوة على الدوري، فضلًا عن حصول الفريق على المزيد من الاستقرار مع نهاية الشهر الجاري، إذ سيمنح المجلس، مستحقات اللاعبين.

واختتم تصريحاته، بأن الزمالك سينافس على الدوري، فضلًا عن أنه المرشح الأول للحصول على لقب الكونفدرالية خلال النسخة الحالية من البطولة.