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تبرعت نجمة الغناء الأمريكية بيونسيه بمبلغ 5ر2 مليون دولار لمساعدة المتضررين جراء حرائق لوس أنجلوس عبر مؤسستها بيجود.

وجاء في منشور على تطبيق إنستجرام لمؤسسة بيجود مساء أمس الأحد: "لوس أنجلوس، نحن نقف معك."

ويتم تخصيص هذا المبلغ لدعم الأسر التي فقدت منازلها في منطقتي ألتادينا وباسادينا.

وستتلقى كنائس ومراكز مجتمعية تدعم المتضررين في المنطقة تبرعات أيضا.

وقد أدت حرائق الغابات إلى مقتل 24 شخصا على الأقل، وتركت وراءها دمارا واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي. ويحذر خبراء الأرصاد من أن رياحا عاتية متوقعة قد تزيد من اشتعال النيران في الأيام القادمة.