قوات الأمن الباكستانية تقتل 27 مسلحا خلال مداهمة في بلوشستان

قال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن داهمت مخبأ لمسلحين، اليوم الاثنين، وقتلت 27 عنصرا.

وقال الجيش في بيان إنه تم تنفيذ العملية في منطقة كاتشي بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وأوضح أن قوات الأمن تحركت بناء على معلومات استخباراتية.

وأضاف البيان أن القتلى "كانوا إرهابيين متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك المدنيين الأبرياء"، وكانت الأجهزة الأمنية تبحث عنهم.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن القتلى، إلا أن الجماعات الانفصالية الصغيرة وحركة طالبان الباكستانية لها وجود قوي في إقليم بلوشستان، الذي يشهد تمردا طويل الأمد، حيث تشن مجموعة من الجماعات الانفصالية هجمات، بشكل أساسي على قوات الأمن.

ويطالب الانفصاليون بالاستقلال عن الحكومة المركزية.